19.06.2019 13:20
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.617 -1,29 BIST ANKARA 112.463 -1,57 BIST ANTALYA 47.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA185.617-1,29
BIST ANKARA112.463-1,57
BIST ANTALYA47.9830,13
BIST BALIKESİR49.8320,30
BIST BURSA130.682-0,44
BIST DENIZLI76.054-0,53
BIST ISTANBUL96.794-0,57
BIST IZMIR148.371-1,22
BIST KAYSERI298.317-0,88
BIST KOCAELI218.028-0,28
BIST KONYA64.598-0,11
BIST TEKIRDAĞ211.487-0,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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