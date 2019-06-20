20.06.2019 13:20
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.767 0,32 BIST ANKARA 114.295 1,94 BIST ANTALYA 48.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA184.7670,32
BIST ANKARA114.2951,94
BIST ANTALYA48.0381,38
BIST BALIKESİR50.6081,81
BIST BURSA134.3772,04
BIST DENIZLI77.1251,75
BIST ISTANBUL98.5431,50
BIST IZMIR151.1871,92
BIST KAYSERI300.2700,53
BIST KOCAELI215.773-0,58
BIST KONYA66.3212,22
BIST TEKIRDAĞ210.0830,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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