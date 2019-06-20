Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.767
|0,32
|BIST ANKARA
|114.295
|1,94
|BIST ANTALYA
|48.038
|1,38
|BIST BALIKESİR
|50.608
|1,81
|BIST BURSA
|134.377
|2,04
|BIST DENIZLI
|77.125
|1,75
|BIST ISTANBUL
|98.543
|1,50
|BIST IZMIR
|151.187
|1,92
|BIST KAYSERI
|300.270
|0,53
|BIST KOCAELI
|215.773
|-0,58
|BIST KONYA
|66.321
|2,22
|BIST TEKIRDAĞ
|210.083
|0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)