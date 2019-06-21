21.06.2019 13:23
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.456 3,75 BIST ANKARA 112.175 -0,10 BIST ANTALYA 47.

Borsa İstanbul 'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA188.4563,75
BIST ANKARA112.175-0,10
BIST ANTALYA47.5480,24
BIST BALIKESİR50.4210,50
BIST BURSA131.705-0,06
BIST DENIZLI76.331-0,72
BIST ISTANBUL96.133-0,75
BIST IZMIR149.5100,19
BIST KAYSERI296.5340,29
BIST KOCAELI213.3340,28
BIST KONYA67.0231,28
BIST TEKIRDAĞ204.858-1,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Ekonomi

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