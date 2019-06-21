Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|188.456
|3,75
|BIST ANKARA
|112.175
|-0,10
|BIST ANTALYA
|47.548
|0,24
|BIST BALIKESİR
|50.421
|0,50
|BIST BURSA
|131.705
|-0,06
|BIST DENIZLI
|76.331
|-0,72
|BIST ISTANBUL
|96.133
|-0,75
|BIST IZMIR
|149.510
|0,19
|BIST KAYSERI
|296.534
|0,29
|BIST KOCAELI
|213.334
|0,28
|BIST KONYA
|67.023
|1,28
|BIST TEKIRDAĞ
|204.858
|-1,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)