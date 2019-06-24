24.06.2019 13:26
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.753 0,66 BIST ANKARA 112.890 1,15 BIST ANTALYA 47.

Borsa İstanbul 'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA189.7530,66
BIST ANKARA112.8901,15
BIST ANTALYA47.8681,89
BIST BALIKESİR51.2861,76
BIST BURSA132.2531,26
BIST DENIZLI77.0811,05
BIST ISTANBUL97.3950,71
BIST IZMIR151.5541,40
BIST KAYSERI301.6561,83
BIST KOCAELI212.9660,71
BIST KONYA67.3290,54
BIST TEKIRDAĞ206.6951,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
112 , borsa istanbul , Ekonomi

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