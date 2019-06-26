Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|189.083
|0,05
|BIST ANKARA
|113.136
|0,38
|BIST ANTALYA
|47.727
|1,01
|BIST BALIKESİR
|52.182
|1,55
|BIST BURSA
|136.611
|0,67
|BIST DENIZLI
|79.158
|2,95
|BIST ISTANBUL
|97.836
|0,13
|BIST IZMIR
|152.199
|-0,06
|BIST KAYSERI
|309.650
|1,11
|BIST KOCAELI
|211.304
|-0,54
|BIST KONYA
|69.405
|0,90
|BIST TEKIRDAĞ
|208.898
|-1,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)