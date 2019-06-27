Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|188.368
|0,54
|BIST ANKARA
|112.883
|0,80
|BIST ANTALYA
|47.184
|0,65
|BIST BALIKESİR
|52.493
|0,44
|BIST BURSA
|136.101
|-0,06
|BIST DENIZLI
|78.874
|0,27
|BIST ISTANBUL
|97.754
|0,64
|BIST IZMIR
|153.062
|1,01
|BIST KAYSERI
|309.919
|0,76
|BIST KOCAELI
|211.683
|0,43
|BIST KONYA
|70.307
|0,95
|BIST TEKIRDAĞ
|206.763
|-0,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)