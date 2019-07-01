Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|195.983
|2,32
|BIST ANKARA
|116.037
|3,32
|BIST ANTALYA
|48.056
|1,11
|BIST BALIKESİR
|54.690
|2,66
|BIST BURSA
|135.133
|0,21
|BIST DENIZLI
|80.904
|2,57
|BIST ISTANBUL
|99.936
|1,32
|BIST IZMIR
|154.490
|0,75
|BIST KAYSERI
|312.683
|2,49
|BIST KOCAELI
|215.498
|0,61
|BIST KONYA
|64.219
|0,34
|BIST TEKIRDAĞ
|220.012
|2,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)