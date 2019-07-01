01.07.2019 13:23
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 195.983 2,32 BIST ANKARA 116.037 3,32 BIST ANTALYA 48.

Borsa İstanbul 'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA195.9832,32
BIST ANKARA116.0373,32
BIST ANTALYA48.0561,11
BIST BALIKESİR54.6902,66
BIST BURSA135.1330,21
BIST DENIZLI80.9042,57
BIST ISTANBUL99.9361,32
BIST IZMIR154.4900,75
BIST KAYSERI312.6832,49
BIST KOCAELI215.4980,61
BIST KONYA64.2190,34
BIST TEKIRDAĞ220.0122,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Ekonomi

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