02.07.2019 13:19
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 197.848 0,53 BIST ANKARA 116.238 0,07 BIST ANTALYA 48.

Borsa İstanbul 'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA197.8480,53
BIST ANKARA116.2380,07
BIST ANTALYA48.6351,64
BIST BALIKESİR53.645-1,07
BIST BURSA137.3330,47
BIST DENIZLI82.9722,26
BIST ISTANBUL101.3190,65
BIST IZMIR155.5530,02
BIST KAYSERI312.400-0,50
BIST KOCAELI215.276-0,91
BIST KONYA64.5990,72
BIST TEKIRDAĞ221.884-0,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul , Ekonomi

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