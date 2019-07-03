03.07.2019 13:19
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 197.074 -0,72 BIST ANKARA 114.623 -1,75 BIST ANTALYA 48.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 197.074 -0,72
BIST ANKARA 114.623 -1,75
BIST ANTALYA 48.748 1,35
BIST BALIKESİR 54.537 0,44
BIST BURSA 139.826 1,48
BIST DENIZLI 80.379 -1,79
BIST ISTANBUL 101.269 -0,13
BIST IZMIR 154.551 -0,01
BIST KAYSERI 310.974 -0,74
BIST KOCAELI 214.900 -0,30
BIST KONYA 65.036 1,67
BIST TEKIRDAĞ 217.519 -0,55
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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