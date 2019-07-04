Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|196.756
|-0,53
|BIST ANKARA
|112.665
|-0,59
|BIST ANTALYA
|49.116
|0,18
|BIST BALIKESİR
|54.527
|-0,76
|BIST BURSA
|138.483
|-0,98
|BIST DENIZLI
|80.121
|1,16
|BIST ISTANBUL
|100.383
|-0,39
|BIST IZMIR
|152.153
|-0,63
|BIST KAYSERI
|306.276
|0,22
|BIST KOCAELI
|213.828
|-0,29
|BIST KONYA
|64.853
|0,36
|BIST TEKIRDAĞ
|215.536
|-0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)