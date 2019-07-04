04.07.2019 13:20
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 196.756 -0,53 BIST ANKARA 112.665 -0,59 BIST ANTALYA 49.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 196.756 -0,53
BIST ANKARA 112.665 -0,59
BIST ANTALYA 49.116 0,18
BIST BALIKESİR 54.527 -0,76
BIST BURSA 138.483 -0,98
BIST DENIZLI 80.121 1,16
BIST ISTANBUL 100.383 -0,39
BIST IZMIR 152.153 -0,63
BIST KAYSERI 306.276 0,22
BIST KOCAELI 213.828 -0,29
BIST KONYA 64.853 0,36
BIST TEKIRDAĞ 215.536 -0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Ekonomi

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