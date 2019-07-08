08.07.2019 13:17
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 197.211 0,89 BIST ANKARA 110.737 -0,86 BIST ANTALYA 48.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 197.211 0,89
BIST ANKARA 110.737 -0,86
BIST ANTALYA 48.578 0,60
BIST BALIKESİR 54.015 0,06
BIST BURSA 136.887 0,04
BIST DENIZLI 78.834 -1,03
BIST ISTANBUL 98.644 -1,08
BIST IZMIR 148.440 -0,54
BIST KAYSERI 310.259 -1,00
BIST KOCAELI 209.795 -1,03
BIST KONYA 63.598 -0,57
BIST TEKIRDAĞ 214.371 1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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