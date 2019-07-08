Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|197.211
|0,89
|BIST ANKARA
|110.737
|-0,86
|BIST ANTALYA
|48.578
|0,60
|BIST BALIKESİR
|54.015
|0,06
|BIST BURSA
|136.887
|0,04
|BIST DENIZLI
|78.834
|-1,03
|BIST ISTANBUL
|98.644
|-1,08
|BIST IZMIR
|148.440
|-0,54
|BIST KAYSERI
|310.259
|-1,00
|BIST KOCAELI
|209.795
|-1,03
|BIST KONYA
|63.598
|-0,57
|BIST TEKIRDAĞ
|214.371
|1,41
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)