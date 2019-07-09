09.07.2019 13:21
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 194.426 -0,59 BIST ANKARA 108.571 -2,16 BIST ANTALYA 49.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 194.426 -0,59
BIST ANKARA 108.571 -2,16
BIST ANTALYA 49.467 2,36
BIST BALIKESİR 53.985 -0,55
BIST BURSA 136.489 -1,04
BIST DENIZLI 79.146 -0,07
BIST ISTANBUL 98.067 -0,95
BIST IZMIR 146.559 -1,84
BIST KAYSERI 310.687 -0,53
BIST KOCAELI 212.796 1,08
BIST KONYA 62.920 -0,79
BIST TEKIRDAĞ 212.573 -0,84
Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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