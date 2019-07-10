10.07.2019 13:20
Haberler» Ekonomi» Haber

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 192.955 1,73 BIST ANKARA 105.872 -0,47 BIST ANTALYA 49.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 192.955 1,73
BIST ANKARA 105.872 -0,47
BIST ANTALYA 49.198 0,00
BIST BALIKESİR 52.920 0,00
BIST BURSA 135.311 -0,53
BIST DENIZLI 77.260 -0,84
BIST ISTANBUL 97.495 0,38
BIST IZMIR 145.234 -0,06
BIST KAYSERI 305.763 -1,46
BIST KOCAELI 213.204 0,12
BIST KONYA 62.254 0,07
BIST TEKIRDAĞ 210.488 0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

Son Dakika Haberleri
15:02   ATO Başkanı Baran'dan Mansur Yavaş'a ziyaret
14:58   BEÜ ihtiyacı olan hidrolik kanalı, yerli ve milli olarak kendileri tasarladı
14:55   ABD'de JP Morgan'a ait gemide 1.3 milyar dolarlık kokain yakalandı
14:54   Petrol fiyatları yüzde 2.0'nin üzerinde arttı
14:54   Birleşik Krallık ABD Büyükelçisi Kim Darroch istifa etti
14:54   PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.28 artıda, dolar 5.74 lirada
14:54   Avrupa piyasaları Powell'ın konuşması öncesinde düştü