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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.977 0,94 BIST ANKARA 113.134 1,53 BIST ANTALYA 48.

18.07.2019 13:21 Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.977 0,94
BIST ANKARA 113.134 1,53
BIST ANTALYA 48.812 0,92
BIST BALIKESİR 55.592 1,18
BIST BURSA 140.472 0,88
BIST DENIZLI 79.176 1,27
BIST ISTANBUL 100.962 0,44
BIST IZMIR 155.548 0,98
BIST KAYSERI 329.296 2,48
BIST KOCAELI 227.686 0,16
BIST KONYA 66.222 0,64
BIST TEKIRDAĞ 219.389 1,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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