Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|185.402
|0,07
|BIST ANKARA
|114.107
|0,65
|BIST ANTALYA
|50.013
|1,07
|BIST BALIKESİR
|55.942
|0,61
|BIST BURSA
|144.999
|1,78
|BIST DENIZLI
|80.372
|0,60
|BIST ISTANBUL
|102.625
|0,63
|BIST IZMIR
|157.957
|1,07
|BIST KAYSERI
|336.012
|2,23
|BIST KOCAELI
|233.739
|0,67
|BIST KONYA
|64.435
|-1,10
|BIST TEKIRDAĞ
|218.952
|-1,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)