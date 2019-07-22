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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.591 0,08 BIST ANKARA 113.514 0,28 BIST ANTALYA 50.

22.07.2019 13:20 Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 184.591 0,08
BIST ANKARA 113.514 0,28
BIST ANTALYA 50.164 0,08
BIST BALIKESİR 55.744 0,31
BIST BURSA 142.994 -0,06
BIST DENIZLI 81.915 0,60
BIST ISTANBUL 102.406 0,22
BIST IZMIR 158.243 0,08
BIST KAYSERI 338.735 1,33
BIST KOCAELI 233.466 -0,69
BIST KONYA 64.506 0,67
BIST TEKIRDAĞ 220.190 0,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Ekonomi

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