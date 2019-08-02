Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.914
|-0,31
|BIST ANKARA
|116.858
|-0,31
|BIST ANTALYA
|48.920
|-0,19
|BIST BALIKESİR
|57.811
|-0,57
|BIST BURSA
|139.242
|-2,20
|BIST DENIZLI
|81.733
|0,84
|BIST ISTANBUL
|100.324
|-1,05
|BIST IZMIR
|156.281
|-0,48
|BIST KAYSERI
|340.769
|-0,20
|BIST KOCAELI
|243.840
|-2,19
|BIST KONYA
|63.114
|-0,52
|BIST TEKIRDAĞ
|212.336
|-2,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)