Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|185.145
|0,86
|BIST ANKARA
|115.736
|0,57
|BIST ANTALYA
|48.869
|0,35
|BIST BALIKESİR
|57.221
|-0,47
|BIST BURSA
|139.342
|0,75
|BIST DENIZLI
|81.154
|-0,22
|BIST ISTANBUL
|99.133
|0,06
|BIST IZMIR
|156.032
|0,77
|BIST KAYSERI
|336.940
|-0,94
|BIST KOCAELI
|240.683
|0,81
|BIST KONYA
|63.136
|1,56
|BIST TEKIRDAĞ
|207.714
|0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)