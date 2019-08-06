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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 185.150 0,48 BIST ANKARA 115.240 0,26 BIST ANTALYA 48.

06.08.2019 13:18 Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 185.150 0,48
BIST ANKARA 115.240 0,26
BIST ANTALYA 48.811 0,61
BIST BALIKESİR 57.252 0,27
BIST BURSA 137.793 0,31
BIST DENIZLI 81.845 0,41
BIST ISTANBUL 97.863 0,27
BIST IZMIR 154.475 -0,33
BIST KAYSERI 331.019 -0,88
BIST KOCAELI 237.000 -0,04
BIST KONYA 62.196 0,04
BIST TEKIRDAĞ 204.607 -0,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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