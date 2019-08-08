Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|173.514
|1,13
|BIST ANKARA
|113.748
|0,62
|BIST ANTALYA
|48.345
|0,93
|BIST BALIKESİR
|57.068
|0,19
|BIST BURSA
|136.046
|-0,28
|BIST DENIZLI
|83.492
|1,34
|BIST ISTANBUL
|97.064
|1,03
|BIST IZMIR
|152.956
|-0,39
|BIST KAYSERI
|345.451
|2,29
|BIST KOCAELI
|240.964
|1,51
|BIST KONYA
|61.779
|0,89
|BIST TEKIRDAĞ
|202.390
|0,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)