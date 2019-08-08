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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.514 1,13 BIST ANKARA 113.748 0,62 BIST ANTALYA 48.

08.08.2019 13:20 Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 173.514 1,13
BIST ANKARA 113.748 0,62
BIST ANTALYA 48.345 0,93
BIST BALIKESİR 57.068 0,19
BIST BURSA 136.046 -0,28
BIST DENIZLI 83.492 1,34
BIST ISTANBUL 97.064 1,03
BIST IZMIR 152.956 -0,39
BIST KAYSERI 345.451 2,29
BIST KOCAELI 240.964 1,51
BIST KONYA 61.779 0,89
BIST TEKIRDAĞ 202.390 0,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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