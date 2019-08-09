Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|174.029
|0,01
|BIST ANKARA
|113.527
|-0,31
|BIST ANTALYA
|48.658
|1,77
|BIST BALIKESİR
|57.389
|-0,93
|BIST BURSA
|136.690
|-0,12
|BIST DENIZLI
|83.047
|-0,56
|BIST ISTANBUL
|98.351
|0,35
|BIST IZMIR
|154.297
|1,39
|BIST KAYSERI
|356.509
|1,15
|BIST KOCAELI
|235.962
|-1,13
|BIST KONYA
|62.781
|0,69
|BIST TEKIRDAĞ
|203.344
|0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)