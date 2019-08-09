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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.029 0,01 BIST ANKARA 113.527 -0,31 BIST ANTALYA 48.

09.08.2019 13:24 Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.029 0,01
BIST ANKARA 113.527 -0,31
BIST ANTALYA 48.658 1,77
BIST BALIKESİR 57.389 -0,93
BIST BURSA 136.690 -0,12
BIST DENIZLI 83.047 -0,56
BIST ISTANBUL 98.351 0,35
BIST IZMIR 154.297 1,39
BIST KAYSERI 356.509 1,15
BIST KOCAELI 235.962 -1,13
BIST KONYA 62.781 0,69
BIST TEKIRDAĞ 203.344 0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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