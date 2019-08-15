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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.185 -1,38 BIST ANKARA 113.176 -1,25 BIST ANTALYA 48.

15.08.2019 13:23 Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.185 -1,38
BIST ANKARA 113.176 -1,25
BIST ANTALYA 48.386 -1,31
BIST BALIKESİR 58.154 1,39
BIST BURSA 136.118 -0,99
BIST DENIZLI 80.832 -2,33
BIST ISTANBUL 96.644 -1,62
BIST IZMIR 153.730 -0,76
BIST KAYSERI 350.353 -3,09
BIST KOCAELI 231.253 -1,73
BIST KONYA 62.218 -0,98
BIST TEKIRDAĞ 209.460 2,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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