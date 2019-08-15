Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|174.185
|-1,38
|BIST ANKARA
|113.176
|-1,25
|BIST ANTALYA
|48.386
|-1,31
|BIST BALIKESİR
|58.154
|1,39
|BIST BURSA
|136.118
|-0,99
|BIST DENIZLI
|80.832
|-2,33
|BIST ISTANBUL
|96.644
|-1,62
|BIST IZMIR
|153.730
|-0,76
|BIST KAYSERI
|350.353
|-3,09
|BIST KOCAELI
|231.253
|-1,73
|BIST KONYA
|62.218
|-0,98
|BIST TEKIRDAĞ
|209.460
|2,87
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)