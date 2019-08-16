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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.704 1,69 BIST ANKARA 112.294 0,39 BIST ANTALYA 48.

16.08.2019 13:27 Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 176.704 1,69
BIST ANKARA 112.294 0,39
BIST ANTALYA 48.170 -1,12
BIST BALIKESİR 58.403 0,02
BIST BURSA 136.374 -0,28
BIST DENIZLI 81.387 0,05
BIST ISTANBUL 96.456 0,32
BIST IZMIR 153.503 0,39
BIST KAYSERI 355.558 0,76
BIST KOCAELI 229.848 0,31
BIST KONYA 61.979 -0,58
BIST TEKIRDAĞ 206.915 -2,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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