Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|170.495
|-0,75
|BIST ANKARA
|113.446
|1,45
|BIST ANTALYA
|48.515
|0,36
|BIST BALIKESİR
|59.142
|0,18
|BIST BURSA
|136.856
|0,28
|BIST DENIZLI
|82.551
|0,20
|BIST ISTANBUL
|96.779
|0,60
|BIST IZMIR
|154.202
|0,61
|BIST KAYSERI
|360.034
|0,48
|BIST KOCAELI
|228.213
|1,17
|BIST KONYA
|62.792
|1,37
|BIST TEKIRDAĞ
|205.961
|-0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)