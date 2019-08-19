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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 170.495 -0,75 BIST ANKARA 113.446 1,45 BIST ANTALYA 48.

19.08.2019 13:24 Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 170.495 -0,75
BIST ANKARA 113.446 1,45
BIST ANTALYA 48.515 0,36
BIST BALIKESİR 59.142 0,18
BIST BURSA 136.856 0,28
BIST DENIZLI 82.551 0,20
BIST ISTANBUL 96.779 0,60
BIST IZMIR 154.202 0,61
BIST KAYSERI 360.034 0,48
BIST KOCAELI 228.213 1,17
BIST KONYA 62.792 1,37
BIST TEKIRDAĞ 205.961 -0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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