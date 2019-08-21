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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 166.814 -0,54 BIST ANKARA 116.105 0,53 BIST ANTALYA 47.

21.08.2019 13:18 Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 166.814 -0,54
BIST ANKARA 116.105 0,53
BIST ANTALYA 47.331 -0,44
BIST BALIKESİR 60.777 -1,40
BIST BURSA 132.031 -1,58
BIST DENIZLI 81.665 -0,75
BIST ISTANBUL 96.074 -0,55
BIST IZMIR 151.491 -1,18
BIST KAYSERI 364.162 0,33
BIST KOCAELI 233.546 1,52
BIST KONYA 62.404 1,06
BIST TEKIRDAĞ 221.759 -0,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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