Haberler» Ekonomi» Haber

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 166.956 1,83 BIST ANKARA 112.699 0,33 BIST ANTALYA 47.

23.08.2019 13:24 Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 166.956 1,83
BIST ANKARA 112.699 0,33
BIST ANTALYA 47.353 1,51
BIST BALIKESİR 62.250 1,43
BIST BURSA 130.926 1,12
BIST DENIZLI 82.952 1,65
BIST ISTANBUL 97.465 1,01
BIST IZMIR 150.174 0,48
BIST KAYSERI 355.013 0,50
BIST KOCAELI 231.522 -1,00
BIST KONYA 62.080 0,73
BIST TEKIRDAĞ 227.777 4,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
14:14   Yatırım fonu istatistikleri
14:14   En fazla kazandıran yatırım fonları
14:14   En fazla kaybettiren yatırım fonları
14:14   Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
14:10   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
14:07   Trakya Birlik, ayçiçeğinin ön alım fiyatını açıkladı
14:02   "Devleti arkasında hissettikten sonra üretici çok rahat eder"