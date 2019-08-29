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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 166.917 -0,22 BIST ANKARA 115.981 1,31 BIST ANTALYA 48.

29.08.2019 13:24 Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 166.917 -0,22
BIST ANKARA 115.981 1,31
BIST ANTALYA 48.374 0,90
BIST BALIKESİR 69.338 1,54
BIST BURSA 134.453 0,83
BIST DENIZLI 83.272 0,19
BIST ISTANBUL 98.677 1,29
BIST IZMIR 156.136 -0,08
BIST KAYSERI 366.274 0,49
BIST KOCAELI 224.448 -0,44
BIST KONYA 63.355 1,04
BIST TEKIRDAĞ 236.681 1,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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