Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|172.925
|-0,62
|BIST ANKARA
|120.062
|-0,29
|BIST ANTALYA
|50.502
|-1,19
|BIST BALIKESİR
|69.499
|0,97
|BIST BURSA
|140.040
|-1,09
|BIST DENIZLI
|88.012
|-0,52
|BIST ISTANBUL
|100.300
|-0,81
|BIST IZMIR
|155.382
|-0,65
|BIST KAYSERI
|396.129
|-1,06
|BIST KOCAELI
|230.421
|-1,48
|BIST KONYA
|67.075
|-0,08
|BIST TEKIRDAĞ
|250.631
|2,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)