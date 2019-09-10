Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|176.140
|1,02
|BIST ANKARA
|122.266
|1,48
|BIST ANTALYA
|51.242
|0,16
|BIST BALIKESİR
|70.669
|0,22
|BIST BURSA
|142.803
|1,05
|BIST DENIZLI
|95.034
|4,30
|BIST ISTANBUL
|101.172
|0,16
|BIST IZMIR
|156.637
|0,73
|BIST KAYSERI
|395.427
|-0,66
|BIST KOCAELI
|234.103
|0,26
|BIST KONYA
|68.571
|1,27
|BIST TEKIRDAĞ
|249.659
|-0,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)