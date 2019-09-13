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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.570 0,23 BIST ANKARA 123.704 0,83 BIST ANTALYA 53.

13.09.2019 13:34Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA177.5700,23
BIST ANKARA123.7040,83
BIST ANTALYA53.1171,75
BIST BALIKESİR71.8961,96
BIST BURSA141.852-1,13
BIST DENIZLI91.0760,21
BIST ISTANBUL102.2480,37
BIST IZMIR157.8850,73
BIST KAYSERI400.147-1,33
BIST KOCAELI241.710-0,16
BIST KONYA72.1991,73
BIST TEKIRDAĞ265.193-0,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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