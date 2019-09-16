Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.074
|0,03
|BIST ANKARA
|125.533
|0,71
|BIST ANTALYA
|53.294
|0,65
|BIST BALIKESİR
|73.037
|1,45
|BIST BURSA
|141.903
|-0,03
|BIST DENIZLI
|95.008
|3,53
|BIST ISTANBUL
|102.885
|0,09
|BIST IZMIR
|157.387
|-0,29
|BIST KAYSERI
|398.681
|-0,06
|BIST KOCAELI
|244.354
|1,03
|BIST KONYA
|72.392
|0,22
|BIST TEKIRDAĞ
|265.594
|0,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)