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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.074 0,03 BIST ANKARA 125.533 0,71 BIST ANTALYA 53.

16.09.2019 13:24Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA177.0740,03
BIST ANKARA125.5330,71
BIST ANTALYA53.2940,65
BIST BALIKESİR73.0371,45
BIST BURSA141.903-0,03
BIST DENIZLI95.0083,53
BIST ISTANBUL102.8850,09
BIST IZMIR157.387-0,29
BIST KAYSERI398.681-0,06
BIST KOCAELI244.3541,03
BIST KONYA72.3920,22
BIST TEKIRDAĞ265.5940,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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