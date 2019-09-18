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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.724 1,38 BIST ANKARA 122.970 0,24 BIST ANTALYA 52.

18.09.2019 13:18Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA176.7241,38
BIST ANKARA122.9700,24
BIST ANTALYA52.9070,06
BIST BALIKESİR71.1220,55
BIST BURSA140.374-0,38
BIST DENIZLI100.640-0,47
BIST ISTANBUL100.629-0,22
BIST IZMIR155.198-0,01
BIST KAYSERI396.5400,19
BIST KOCAELI240.0320,70
BIST KONYA70.9610,09
BIST TEKIRDAĞ265.8680,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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