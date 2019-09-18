Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|176.724
|1,38
|BIST ANKARA
|122.970
|0,24
|BIST ANTALYA
|52.907
|0,06
|BIST BALIKESİR
|71.122
|0,55
|BIST BURSA
|140.374
|-0,38
|BIST DENIZLI
|100.640
|-0,47
|BIST ISTANBUL
|100.629
|-0,22
|BIST IZMIR
|155.198
|-0,01
|BIST KAYSERI
|396.540
|0,19
|BIST KOCAELI
|240.032
|0,70
|BIST KONYA
|70.961
|0,09
|BIST TEKIRDAĞ
|265.868
|0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)