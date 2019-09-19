Haberler » Ekonomi » Haber

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.097 1,00 BIST ANKARA 121.669 -1,07 BIST ANTALYA 55.

19.09.2019 13:24Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA178.0971,00
BIST ANKARA121.669-1,07
BIST ANTALYA55.6105,43
BIST BALIKESİR71.111-0,23
BIST BURSA140.026-0,56
BIST DENIZLI100.532-0,41
BIST ISTANBUL100.133-1,10
BIST IZMIR154.208-0,82
BIST KAYSERI390.136-1,24
BIST KOCAELI235.637-2,24
BIST KONYA71.980-1,17
BIST TEKIRDAĞ275.6512,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
17:20 ABD'de endeksler yükselişle açıldı
17:18 Altının kilogramı 274 bin 800 liraya yükseldi
17:12 (Düzeltme) 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi başladı
17:10 MAY Tohum mısır üreticilerini Ar-Ge istasyonunda ağırladı
17:10 Rusya'dan 'Aramco' saldırılarına objektif soruşturma çağrısı
17:08 New York borsası yükselişle açıldı
17:08 Microsoft hisseleri tarihi düzeyine yükseldi