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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.049 -0,06 BIST ANKARA 123.219 1,08 BIST ANTALYA 54.

20.09.2019 13:22Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA177.049-0,06
BIST ANKARA123.2191,08
BIST ANTALYA54.5491,10
BIST BALIKESİR70.2630,16
BIST BURSA138.303-1,29
BIST DENIZLI99.456-1,48
BIST ISTANBUL99.690-0,16
BIST IZMIR155.1421,21
BIST KAYSERI390.6840,40
BIST KOCAELI237.738-0,06
BIST KONYA71.194-0,27
BIST TEKIRDAĞ266.037-0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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