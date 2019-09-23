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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.687 1,43 BIST ANKARA 122.209 -0,01 BIST ANTALYA 53.

23.09.2019 13:29Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA177.6871,43
BIST ANKARA122.209-0,01
BIST ANTALYA53.7570,00
BIST BALIKESİR69.633-0,29
BIST BURSA137.206-0,19
BIST DENIZLI98.9960,03
BIST ISTANBUL99.381-0,19
BIST IZMIR156.8550,89
BIST KAYSERI395.507-0,13
BIST KOCAELI238.6680,02
BIST KONYA70.557-0,63
BIST TEKIRDAĞ268.2650,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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