Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.801
|0,53
|BIST ANKARA
|123.728
|1,23
|BIST ANTALYA
|54.095
|1,29
|BIST BALIKESİR
|68.979
|0,11
|BIST BURSA
|139.591
|1,06
|BIST DENIZLI
|99.058
|0,37
|BIST ISTANBUL
|100.889
|1,44
|BIST IZMIR
|158.247
|0,88
|BIST KAYSERI
|404.133
|0,92
|BIST KOCAELI
|242.616
|1,97
|BIST KONYA
|71.142
|1,78
|BIST TEKIRDAĞ
|271.194
|-0,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)