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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.801 0,53 BIST ANKARA 123.728 1,23 BIST ANTALYA 54.

24.09.2019 13:20Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA177.8010,53
BIST ANKARA123.7281,23
BIST ANTALYA54.0951,29
BIST BALIKESİR68.9790,11
BIST BURSA139.5911,06
BIST DENIZLI99.0580,37
BIST ISTANBUL100.8891,44
BIST IZMIR158.2470,88
BIST KAYSERI404.1330,92
BIST KOCAELI242.6161,97
BIST KONYA71.1421,78
BIST TEKIRDAĞ271.194-0,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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