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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.691 -0,38 BIST ANKARA 123.752 0,39 BIST ANTALYA 54.

25.09.2019 13:28Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA176.691-0,38
BIST ANKARA123.7520,39
BIST ANTALYA54.0291,03
BIST BALIKESİR68.8500,25
BIST BURSA139.7440,04
BIST DENIZLI101.5782,07
BIST ISTANBUL101.4770,27
BIST IZMIR159.2170,91
BIST KAYSERI407.0390,33
BIST KOCAELI241.536-0,15
BIST KONYA72.1140,87
BIST TEKIRDAĞ269.683-0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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