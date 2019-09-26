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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.353 1,02 BIST ANKARA 124.624 0,27 BIST ANTALYA 54.

26.09.2019 13:18Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA178.3531,02
BIST ANKARA124.6240,27
BIST ANTALYA54.4221,06
BIST BALIKESİR69.9680,89
BIST BURSA144.4002,45
BIST DENIZLI101.6251,44
BIST ISTANBUL101.830-0,26
BIST IZMIR159.251-0,24
BIST KAYSERI412.4830,66
BIST KOCAELI244.9142,07
BIST KONYA73.2531,27
BIST TEKIRDAĞ266.835-0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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