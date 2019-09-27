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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.954 1,29 BIST ANKARA 125.592 1,15 BIST ANTALYA 54.

27.09.2019 13:24Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA178.9541,29
BIST ANKARA125.5921,15
BIST ANTALYA54.3481,83
BIST BALIKESİR69.3581,48
BIST BURSA144.5410,42
BIST DENIZLI101.2981,19
BIST ISTANBUL102.3371,37
BIST IZMIR160.5201,15
BIST KAYSERI415.5360,19
BIST KOCAELI248.3041,39
BIST KONYA75.9882,30
BIST TEKIRDAĞ265.639-0,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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