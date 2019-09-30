Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.130
|1,39
|BIST ANKARA
|129.004
|1,90
|BIST ANTALYA
|55.180
|0,96
|BIST BALIKESİR
|69.947
|0,92
|BIST BURSA
|146.641
|1,06
|BIST DENIZLI
|101.669
|0,18
|BIST ISTANBUL
|103.438
|0,39
|BIST IZMIR
|162.572
|1,28
|BIST KAYSERI
|420.744
|0,79
|BIST KOCAELI
|250.995
|0,96
|BIST KONYA
|79.477
|2,67
|BIST TEKIRDAĞ
|263.404
|0,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)