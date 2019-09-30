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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.130 1,39 BIST ANKARA 129.004 1,90 BIST ANTALYA 55.

30.09.2019 13:22Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA184.1301,39
BIST ANKARA129.0041,90
BIST ANTALYA55.1800,96
BIST BALIKESİR69.9470,92
BIST BURSA146.6411,06
BIST DENIZLI101.6690,18
BIST ISTANBUL103.4380,39
BIST IZMIR162.5721,28
BIST KAYSERI420.7440,79
BIST KOCAELI250.9950,96
BIST KONYA79.4772,67
BIST TEKIRDAĞ263.4040,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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