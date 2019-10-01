Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.490
|-0,94
|BIST ANKARA
|126.377
|-1,34
|BIST ANTALYA
|55.729
|0,30
|BIST BALIKESİR
|72.480
|1,22
|BIST BURSA
|148.403
|-0,36
|BIST DENIZLI
|103.018
|1,18
|BIST ISTANBUL
|103.514
|0,17
|BIST IZMIR
|161.318
|-0,36
|BIST KAYSERI
|427.207
|1,11
|BIST KOCAELI
|246.796
|-1,38
|BIST KONYA
|81.147
|0,20
|BIST TEKIRDAĞ
|269.421
|0,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)