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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.490 -0,94 BIST ANKARA 126.377 -1,34 BIST ANTALYA 55.

01.10.2019 13:24Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA181.490-0,94
BIST ANKARA126.377-1,34
BIST ANTALYA55.7290,30
BIST BALIKESİR72.4801,22
BIST BURSA148.403-0,36
BIST DENIZLI103.0181,18
BIST ISTANBUL103.5140,17
BIST IZMIR161.318-0,36
BIST KAYSERI427.2071,11
BIST KOCAELI246.796-1,38
BIST KONYA81.1470,20
BIST TEKIRDAĞ269.4210,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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