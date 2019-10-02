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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.845 -0,19 BIST ANKARA 126.635 0,00 BIST ANTALYA 55.

02.10.2019 13:34Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA177.845-0,19
BIST ANKARA126.6350,00
BIST ANTALYA55.1890,38
BIST BALIKESİR73.1001,82
BIST BURSA155.8774,30
BIST DENIZLI101.686-0,61
BIST ISTANBUL102.6500,40
BIST IZMIR162.5160,66
BIST KAYSERI414.840-1,79
BIST KOCAELI245.280-0,88
BIST KONYA74.778-7,55
BIST TEKIRDAĞ263.651-0,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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