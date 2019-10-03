Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|181.856
|0,71
|BIST ANKARA
|126.526
|0,61
|BIST ANTALYA
|55.560
|1,07
|BIST BALIKESİR
|73.391
|0,15
|BIST BURSA
|154.528
|-0,60
|BIST DENIZLI
|102.455
|0,74
|BIST ISTANBUL
|103.471
|0,76
|BIST IZMIR
|164.370
|0,91
|BIST KAYSERI
|415.323
|0,05
|BIST KOCAELI
|245.801
|1,09
|BIST KONYA
|77.384
|2,29
|BIST TEKIRDAĞ
|262.365
|0,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)