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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.856 0,71 BIST ANKARA 126.526 0,61 BIST ANTALYA 55.

03.10.2019 13:22Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA181.8560,71
BIST ANKARA126.5260,61
BIST ANTALYA55.5601,07
BIST BALIKESİR73.3910,15
BIST BURSA154.528-0,60
BIST DENIZLI102.4550,74
BIST ISTANBUL103.4710,76
BIST IZMIR164.3700,91
BIST KAYSERI415.3230,05
BIST KOCAELI245.8011,09
BIST KONYA77.3842,29
BIST TEKIRDAĞ262.3650,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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