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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 179.716 0,68 BIST ANKARA 125.986 0,91 BIST ANTALYA 55.463 1,05 BIST BALIKESİR 71.715 -0,54 BIST BURSA 156.

04.10.2019 14:34Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA179.7160,68
BIST ANKARA125.9860,91
BIST ANTALYA55.4631,05
BIST BALIKESİR71.715-0,54
BIST BURSA156.5542,15
BIST DENIZLI102.7831,42
BIST ISTANBUL102.6520,45
BIST IZMIR163.3520,40
BIST KAYSERI411.0140,70
BIST KOCAELI243.244-0,39
BIST KONYA77.8112,39
BIST TEKIRDAĞ261.3971,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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