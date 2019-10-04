Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.716
|0,68
|BIST ANKARA
|125.986
|0,91
|BIST ANTALYA
|55.463
|1,05
|BIST BALIKESİR
|71.715
|-0,54
|BIST BURSA
|156.554
|2,15
|BIST DENIZLI
|102.783
|1,42
|BIST ISTANBUL
|102.652
|0,45
|BIST IZMIR
|163.352
|0,40
|BIST KAYSERI
|411.014
|0,70
|BIST KOCAELI
|243.244
|-0,39
|BIST KONYA
|77.811
|2,39
|BIST TEKIRDAĞ
|261.397
|1,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)