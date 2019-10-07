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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 186.500 4,09 BIST ANKARA 127.251 0,93 BIST ANTALYA 54.977 0,14 BIST BALIKESİR 72.246 0,91 BIST BURSA 160.

07.10.2019 14:20Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA186.5004,09
BIST ANKARA127.2510,93
BIST ANTALYA54.9770,14
BIST BALIKESİR72.2460,91
BIST BURSA160.1772,11
BIST DENIZLI102.9210,80
BIST ISTANBUL103.8711,16
BIST IZMIR165.3051,05
BIST KAYSERI418.1320,75
BIST KOCAELI249.8451,74
BIST KONYA79.8793,08
BIST TEKIRDAĞ259.051-0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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