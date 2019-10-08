Haberler » Ekonomi » Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 182.402 -0,30 BIST ANKARA 121.911 -2,21 BIST ANTALYA 52.172 -3,30 BIST BALIKESİR 68.389 -3,78 BIST BURSA 153.

08.10.2019 14:28Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA182.402-0,30
BIST ANKARA121.911-2,21
BIST ANTALYA52.172-3,30
BIST BALIKESİR68.389-3,78
BIST BURSA153.728-3,03
BIST DENIZLI98.572-3,31
BIST ISTANBUL100.920-1,94
BIST IZMIR160.162-1,67
BIST KAYSERI405.772-1,93
BIST KOCAELI244.202-1,53
BIST KONYA79.172-1,44
BIST TEKIRDAĞ247.393-4,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
19:46 ABD'ye kablolu drone ihracatı
19:28 Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneğinden Varank'a ziyaret
19:18 Adana'da son 10 yılda 25 bin esnafın kepenk kapattığı iddiası
19:16 Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
19:00 "Avroya geçmedik, geçmeyeceğiz"
18:50 Erzurum Ticaret Borsası
18:40 Borsada en çok değer kaybeden hisseler