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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 180.420 -1,09 BIST ANKARA 122.248 -1,08 BIST ANTALYA 52.932 0,49 BIST BALIKESİR 68.584 -1,16 BIST BURSA 155.

09.10.2019 14:24Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA180.420-1,09
BIST ANKARA122.248-1,08
BIST ANTALYA52.9320,49
BIST BALIKESİR68.584-1,16
BIST BURSA155.332-0,43
BIST DENIZLI98.965-0,28
BIST ISTANBUL101.431-0,36
BIST IZMIR162.2290,34
BIST KAYSERI405.399-0,69
BIST KOCAELI239.547-1,67
BIST KONYA72.489-0,36
BIST TEKIRDAĞ249.703-0,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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