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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 184.407 3,75 BIST ANKARA 119.029 -0,81 BIST ANTALYA 49.403 -3,56 BIST BALIKESİR 65.262 -2,36 BIST BURSA 150.

10.10.2019 14:16Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA184.4073,75
BIST ANKARA119.029-0,81
BIST ANTALYA49.403-3,56
BIST BALIKESİR65.262-2,36
BIST BURSA150.950-1,16
BIST DENIZLI94.825-2,38
BIST ISTANBUL99.287-0,57
BIST IZMIR157.330-1,41
BIST KAYSERI391.024-1,78
BIST KOCAELI229.691-2,84
BIST KONYA68.769-0,33
BIST TEKIRDAĞ246.4620,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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