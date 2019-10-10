Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|184.407
|3,75
|BIST ANKARA
|119.029
|-0,81
|BIST ANTALYA
|49.403
|-3,56
|BIST BALIKESİR
|65.262
|-2,36
|BIST BURSA
|150.950
|-1,16
|BIST DENIZLI
|94.825
|-2,38
|BIST ISTANBUL
|99.287
|-0,57
|BIST IZMIR
|157.330
|-1,41
|BIST KAYSERI
|391.024
|-1,78
|BIST KOCAELI
|229.691
|-2,84
|BIST KONYA
|68.769
|-0,33
|BIST TEKIRDAĞ
|246.462
|0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)