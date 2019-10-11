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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.413 0,63 BIST ANKARA 119.881 0,76 BIST ANTALYA 50.134 0,14 BIST BALIKESİR 66.418 1,41 BIST BURSA 151.

11.10.2019 14:20Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA186.4130,63
BIST ANKARA119.8810,76
BIST ANTALYA50.1340,14
BIST BALIKESİR66.4181,41
BIST BURSA151.2540,61
BIST DENIZLI96.1060,21
BIST ISTANBUL99.1940,48
BIST IZMIR158.4560,47
BIST KAYSERI396.4550,81
BIST KOCAELI228.916-0,12
BIST KONYA69.8581,65
BIST TEKIRDAĞ249.9771,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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