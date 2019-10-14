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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 180.357 -1,18 BIST ANKARA 116.208 -2,93 BIST ANTALYA 49.250 -1,80 BIST BALIKESİR 65.492 -2,21 BIST BURSA 146.

14.10.2019 14:16Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Şehir EndeksleriSon FiyatıGünlük Değişim
BIST ADANA180.357-1,18
BIST ANKARA116.208-2,93
BIST ANTALYA49.250-1,80
BIST BALIKESİR65.492-2,21
BIST BURSA146.362-3,00
BIST DENIZLI93.750-2,43
BIST ISTANBUL96.710-2,90
BIST IZMIR154.359-1,37
BIST KAYSERI380.018-4,69
BIST KOCAELI221.650-2,92
BIST KONYA67.872-2,19
BIST TEKIRDAĞ243.648-1,77
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

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